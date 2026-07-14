Рэпер Kyivstoner помогал СБУ устроить теракт в Подмосковье

Украинский рэпер и видеоблогер Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев, мог участвовать в организации теракта на стратегическом предприятии Московской области. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 г. р.», — сообщили в ведомстве.

По версии ФСБ, блогер руководил действиями сообщников при поддержке СБУ. Иные подробности предполагаемой подготовки атаки и сведения о роли исполнителей в сообщении не приводятся. Кроме того, представители ведомства утверждают, что Васильев причастен к распространению кокаина. По данным спецслужбы, сейчас он проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила подготовку масштабных атак дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Всего у пособников украинских спецслужб изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления западного производства. Беспилотники ВСУ были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки. Также в ходе операции изъяты станции управления и средства связи.