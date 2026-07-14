На оборонном заводе в Подмосковье сорвали теракт СБУ— 35 БПЛА сбивали на взлёте

ФСБ предотвратила массированную атаку на стратегическое предприятие в Московской области с помощью десятков дронов ВСУ. Завод находится в жилом секторе, поэтому налёт мог создать угрозу не только производству, но и находившимся поблизости людям.

По данным спецслужбы, для удара по предприятию подготовили 35 FPV-дронов. Беспилотники оснастили системами управления канадского производства, способными сохранять связь в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА и другое оборудование нелегально ввезли в Россию. Груз проследовал из Братиславы через польский город Седльце и белорусский Брест, после чего оказался в Московской области.

Для подготовки налёта рядом с предприятием арендовали ангар. Предполагалось, что рой дронов запустят непосредственно из этого склада, а управлять ими будут дистанционно. Но задумка была сорвана — ФСБ добыли разведывательные данные о перевозке средств поражения. В спецслужбе заявили, что подготовкой теракта занималась СБУ при содействии спецслужб европейских государств.

Спецподразделение заранее установило контроль за происходящим. После запуска все 35 беспилотников были уничтожены на взлёте, не успев достигнуть цели.

«Мероприятия проводились в условиях гарантированного обеспечения безопасности объекта посягательства, а также гражданских лиц и военнослужащих», — подчеркнули в ФСБ.

Сотрудники ФСБ продолжают устанавливать участников схемы, каналы поставки оборудования и обстоятельства аренды ангара. При этом в организации теракта, по данным силовиков, принимал участие украинский рэпер и видеоблогер Kyivstoner, настоящее имя которого Альберт Васильев.