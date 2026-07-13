ФСБ нашла 24 FPV-дрона ВСУ с нейросетями для атак на аэродромы Украинка и Шагол

ФСБ предотвратила атаки дронами на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. У пособников украинских спецслужб изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями, устойчивыми к РЭБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Модули произведены в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Дроны были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки.

«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащённые устойчивыми к средствам РЭБ нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряжённые боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», — сообщили в ЦОС.

Также изъяты две мобильные станции управления дронами, работающие по спутниковым, сотовым и Wi-Fi каналам, с устройствами самоуничтожения (по 250 граммов взрывчатки каждая). Кроме того, изъяты средства связи, через которые пособники общались с украинскими кураторами.

Ранее ФСБ сорвала крупную диверсию, которую готовили украинские спецслужбы при участии западных кураторов. Они планировали серию атак с помощью дронов по военным объектам, заводу ВПК и военнослужащим в Ростовской области. Целью был военный аэродром «Ростов-Центральный». К теракту планировали привлечь россиянина, которому за это обещали деньги. Для атаки хотели использовать 13 FPV-дронов с системами ИИ, каждый с взрывчаткой больше килограмма.