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10 июля, 05:47

ФСБ сорвала теракт Киева на военном аэродроме в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Федеральной службой безопасности РФ сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной серии диверсионно-террористических актов с использованием БПЛА. Целями являлись объекты военной инфраструктуры, одно из ведущих предприятий ВПК, а также военнослужащие Минобороны России.

Органами ФСБ в Ростовской области установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для совершения теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный». За подрыв объекта ему было обещано денежное вознаграждение.

Целью готовившегося теракта было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и авиапарка аэродрома. Для этого противник планировал использовать 13 FPV-дронов с системами ИИ. Боевая нагрузка каждого БПЛА превышала 1 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Получив предложение от представителя ГУР Украины, россиянин проявил сознательность и обратился в территориальный орган безопасности, сообщив о планируемом теракте. Дальнейшие события развивались под контролем сотрудников ФСБ России.

От сотрудника из ГУР Украины поступили координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по теракту. После обнаружения и обезвреживания БПЛА, а также получения аванса (20% от суммы) связь с инограстранной разведкой была прекращена. Благодаря оперативной реакции на информацию, переданную в ФСБ, теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются.

ФСБ России напоминает: согласно примечанию к ст. 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, освобождается от ответственности, если оно своевременно предупредило власти или иным способом помогло предотвратить теракт, и в его действиях нет иного состава преступления. Также по ст. 31 УК РФ лицо не несёт ответственности за преступление, если добровольно и окончательно отказалось от его совершения.

ФСБ: Иностранные специалисты помогли СБУ создать дрон для покушения на военного
ФСБ: Иностранные специалисты помогли СБУ создать дрон для покушения на военного

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военнослужащих и объектов оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что речь шла о подготовке «беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов». В частности, в Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного представителя российского военного ведомства по заданию СБУ. По версии следствия, атаку планировали провести в столичном регионе. Задержанный подготовил беспилотник с самодельным взрывным устройством, оснащённым поражающими элементами.

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Алена Пенчугина
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