Задержан агент СБУ, планировавший убить офицера Минобороны дроном со взрывчаткой

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину: он намеревался совершить покушение на высокопоставленного представителя Минобороны по заданию СБУ.

Атаку планировалось осуществить в столичном регионе. Злоумышленник подготовил беспилотник, оснащённый самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.

Преступный план предусматривал удар в момент входа жертвы в подъезд многоэтажки. Иностранные кураторы тщательно разработали детали операции.

Подозреваемый заранее арендовал жильё в Москве, где разместил две видеокамеры для слежки за адресом проживания объекта. Также он приобрёл накладные усы, очки и бороду для маскировки при реализации замысла.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Фигурант находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».