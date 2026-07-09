Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 08:50

Задержан агент СБУ, планировавший убить офицера Минобороны дроном со взрывчаткой

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

Обложка © РИА Новости / ФСБ РФ

В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали 48-летнего мужчину: он намеревался совершить покушение на высокопоставленного представителя Минобороны по заданию СБУ.

Атаку планировалось осуществить в столичном регионе. Злоумышленник подготовил беспилотник, оснащённый самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.

Преступный план предусматривал удар в момент входа жертвы в подъезд многоэтажки. Иностранные кураторы тщательно разработали детали операции.

Подозреваемый заранее арендовал жильё в Москве, где разместил две видеокамеры для слежки за адресом проживания объекта. Также он приобрёл накладные усы, очки и бороду для маскировки при реализации замысла.

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Фигурант находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержанная за подготовку теракта в Москве верила в «любовь» с куратором
Задержанная за подготовку теракта в Москве верила в «любовь» с куратором

Напомним, Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Силовые структуры
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar