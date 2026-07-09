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9 июля, 05:53

ФСБ заявила о срыве «беспрецедентных по масштабам» терактов против военных РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mosab Bilto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mosab Bilto

Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».

Основными целями злоумышленников были объекты Министерства обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Преступный замысел предполагал использование беспилотных летательных аппаратов.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что подготовка велась украинскими спецслужбами при непосредственном участии западных кураторов. Силовикам удалось вскрыть и пресечь опасную деятельность ещё на этапе планирования.

Результата добились благодаря комплексу оперативно-разыскных, разведывательных и контрразведывательных мероприятий. Точное количество задержанных и детали проводимых акций сейчас не раскрываются.

В ведомстве заявили о полном срыве всех планов противника. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех причастных к подготовке диверсий лиц.

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Оксана Попова
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