ФСБ заявила о срыве «беспрецедентных по масштабам» терактов против военных РФ

Федеральная служба безопасности предотвратила серию спланированных атак, направленных против российской военной инфраструктуры и военнослужащих. По данным ведомства, готовились «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты».

Основными целями злоумышленников были объекты Министерства обороны и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Преступный замысел предполагал использование беспилотных летательных аппаратов.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что подготовка велась украинскими спецслужбами при непосредственном участии западных кураторов. Силовикам удалось вскрыть и пресечь опасную деятельность ещё на этапе планирования.

Результата добились благодаря комплексу оперативно-разыскных, разведывательных и контрразведывательных мероприятий. Точное количество задержанных и детали проводимых акций сейчас не раскрываются.

В ведомстве заявили о полном срыве всех планов противника. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех причастных к подготовке диверсий лиц.