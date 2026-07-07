Суд дал дагестанке шесть лет за работу на террористов, но отсрочил срок
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Хасавюртовский районный суд приговорил жительницу Дагестана к шести годам колонии общего режима за участие в незаконном вооружённом формировании в Сирии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Женщину признали виновной по части 2 статьи 208 УК РФ. При этом отбывание наказания отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.
По данным ведомства, в 2016 году Салаватова добровольно вступила в формирование, входившее в структуру международной террористической организации.
Как утверждается, в его составе она занималась хозяйственным обеспечением и оставалась в Сирии до ноября 2025 года.
Название организации, а также обстоятельства возвращения женщины в Россию в сообщении не уточняются.
Приговор пока может быть обжалован в установленном законом порядке.
А ранее у подростка из Дагестана нашли архив переписки с сообщниками террористов. Следствие считает юношу администратором международных сетевых сообществ, связанных с террористическими организациями. Ему вменяется подготовка нападений на школы и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность
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