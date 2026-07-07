Суд дал дагестанке шесть лет за работу на террористов, но отсрочил срок

Хасавюртовский районный суд приговорил жительницу Дагестана к шести годам колонии общего режима за участие в незаконном вооружённом формировании в Сирии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 208 УК РФ. При этом отбывание наказания отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

По данным ведомства, в 2016 году Салаватова добровольно вступила в формирование, входившее в структуру международной террористической организации.

Как утверждается, в его составе она занималась хозяйственным обеспечением и оставалась в Сирии до ноября 2025 года.

Название организации, а также обстоятельства возвращения женщины в Россию в сообщении не уточняются.

Приговор пока может быть обжалован в установленном законом порядке.

А ранее у подростка из Дагестана нашли архив переписки с сообщниками террористов. Следствие считает юношу администратором международных сетевых сообществ, связанных с террористическими организациями. Ему вменяется подготовка нападений на школы и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность