Россиянина отправили в психбольницу за связь с террористами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Hladchenko
Свердловский областной суд вынес решение в отношении жителя Новоуральска, который пытался установить контакт с запрещенной в РФ организацией «Легион «Свобода России»»*. Мужчину обвиняли в сотрудничестве с иностранными структурами на конфиденциальной основе.
Как выяснилось в ходе процесса, фигурант самостоятельно вышел на связь с консульством иностранного государства. Он намеревался получить политическое убежище, предложив взамен секретную информацию о закрытом предприятии. Также он активно пытался взаимодействовать с украинским военизированным формированием.
Сотрудники УФСБ по региону пресекли действия злоумышленника, задержав его до реализации преступных планов. Мужчине предъявили обвинения по статье 275.1 УК РФ.
Однако реального срока подсудимый избежал. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых он не может нести уголовную ответственность.
«В суде был установлен факт совершения... общественно-опасного деяния, предусмотренного статьёй 275.1 УК РФ. Однако от уголовного преследования подсудимый освобожден по состоянию здоровья», — сообщили в пресс-службе судов региона.
Теперь задержанный отправится в медицинскую организацию закрытого типа. Ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного профиля.
Ранее в Донецке сотрудники ФСБ задержали работника одного из медицинских учреждений, подозреваемого в передаче данных украинским спецслужбам. Мужчина поддерживал контакт с представителями спецслужб Украины и передавал им сведения о расположении российских подразделений.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
