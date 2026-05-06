6 мая, 08:13

Посудомойку кадетского корпуса осудили на 19 лет за вербовку ребят в террористы

Обложка © ChatGPT

Второй Западный окружной военный суд огласил приговор по резонансному делу в отношении посудомойки кадетского корпуса Александры Житенко*. Москвичку, внесенную Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, приговорили к 19 годам лишения свободы.

Суд признал её виновной в ряде тяжких преступлений, ключевым из которых стало вовлечение несовершеннолетних в деятельность террористической организации. Житенко была трудоустроена посудомойщицей в столичный кадетский корпус, где, пользуясь доступом к ученикам, пыталась склонить их к противоправной деятельности.

По решению суда, осужденная проведет ближайшие 19 лет в колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 800 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на два года.

В ходе судебного процесса Житенко* свою вину категорически отрицала. Она отказалась от показаний, данных на стадии предварительного следствия, и заявила о якобы оказываемом на нее давлении. Однако факт общения с несовершеннолетними кадетами подсудимая не оспаривала. Примечательно, что один из учащихся корпуса был признан по данному делу потерпевшим.

Напомним, Житенко* работала посудомойкой в ФГКОУ «Кадетский корпус СК России им. Александра Невского». Там она вступала в антироссийские диалоги с одним из кадетов, передавала ему материалы, касающиеся минно-взрывного дела, и осуществляла финансовое вознаграждение за выполнение поставленных задач. Также вменяется в вину, что фигурантка сопровождала несовершеннолетнего на кладбище для поиска тайников, предположительно связанных с деятельностью боевиков.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Оксана Попова
