Воспитывавшей из кадета террориста посудомойке запросили 20 лет колонии

Государственное обвинение запросило для Александры Житенко, работницы столовой Кадетского корпуса СК в Москве, 20 лет тюрьмы. По данным следствия, она обвиняется в попытке склонить кадета к участию в запрещённой проукраинской организации. Об этом стало известно из выступления прокурора на судебных слушаниях, передаёт ТАСС.

«По совокупности всех преступлений прошу приговорить к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей и ограничению свободы на два года», – сказала гособвинитель.

По данным следствия, в отношении женщины, работавшей посудомойщицей, выдвинуты обвинения в участии в террористической организации. Следствие полагает, что она вступала в антироссийские диалоги с одним из кадетов, передавала ему материалы, касающиеся минно-взрывного дела, и осуществляла финансовое вознаграждение за выполнение поставленных задач. Также вменяется в вину, что фигурантка сопровождала несовершеннолетнего на кладбище для поиска тайников, предположительно связанных с деятельностью боевиков.

Обвиняемая свою вину не признает. Она представила свою версию событий, согласно которой её действия являлись педагогической тактикой, направленной на отвлечение подростка от потенциально опасных тем.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александре Житенко. Мера пресечения в виде ареста была избрана судом ещё в июле 2024 года и ранее была оставлена в силе после обжалования.