Посудомойку кадетского корпуса СКР обвинили в причастности к терроризму

В Москве предъявлено обвинение в участии в террористической организации сотруднице кадетского корпуса Александра Невского СКР. По данным следствия, женщина занимала должность посудомойщицы. Эта информация представлена в судебных материалах, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Александра Житенко работала посудомойкой в ФГКОУ «Кадетский корпус СК России им. Александра Невского». Она стала обвиняемой по статье о причастности к запрещённой в России террористической организации. Басманный суд столицы вынес решение об её аресте ещё 26 июля 2024 года. Позже это постановление было признано законным в ходе обжалования.

«Обвиняемая и её защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении срока ареста), указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы», – указано в материалах дела.

СМИ сообщают, что обвиняемой инкриминируется связь с движением «Артподготовка»*, которое в России официально признано террористическим и запрещено.

Ранее Life.ru сообщал, что в России в 2024 году было предотвращено 110 террористических актов, в которых участвовали завербованные противником граждане. Силовики задержали более тысячи человек по обвинениям в подготовке и совершении терактов, а также в поддержке террористической деятельности. Также недавно в Москве задержали сторонника запрещённой в России организации РДК*, который признал свою вину в подготовке теракта. Мужчина выполнял разведывательные задачи возле одного из столичных военкоматов. По его словам, он находился в контакте с представителями группы и помогал в составлении плана для предстоящей атаки.