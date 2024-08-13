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13 августа, 08:48

В 2024 году в России предотвратили 110 терактов

Силовики предотвратили в России 110 терактов с начала 2024 года. Такие данные привёл председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

"С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане", — цитирует Бортникова информационный центр НАК.

Кроме того, за подготовку и совершение терактов, а также за оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и  пособничество задержано более 1 050 человек.

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А ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ и МВД предотвратили теракты в Дагестане. В результате операции были задержаны трое жителей Каспийска, готовивших нападения на сотрудников правоохранительных органов и на православный храм.

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ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Александра Вишнякова
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