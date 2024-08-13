В 2024 году в России предотвратили 110 терактов

Силовики предотвратили в России 110 терактов с начала 2024 года. Такие данные привёл председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

"С начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане", — цитирует Бортникова информационный центр НАК.

Кроме того, за подготовку и совершение терактов, а также за оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и пособничество задержано более 1 050 человек.