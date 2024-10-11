В Москве иностранец объяснил перевод денег террористам возвратом долга

Тверской суд Москвы решил заключить под стражу иностранного гражданина Мирзохида Турапова по уголовному делу о финансировании террористической деятельности. Как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении судебные материалы, защита иностранца утверждает, что он лишь возвращал долг, а не поддерживал терроризм.

Турапов — иностранный гражданин, женат, имеет троих несовершеннолетних детей и ранее не судим. Следствие считает, что он перевёл денежные средства для дальнейшего финансирования террористической деятельности террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

«В рассматриваемом случае при переводе денежных средств имел место возврат долга, а не финансирование террористической деятельности», — настаивает защита.

При этом адвокат Турапова, Ирина Рябинина, отказалась от комментариев, поскольку не получила письменного разрешения от подзащитного.

По обвинению в финансировании терроризма Турапову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать соучастников преступления.

Ранее в Москве за финансирование терроризма был задержан религиозный радикал. В ходе расследования сотрудники УФСБ установили, что подозреваемый перечислил денежные средства на банковский счёт гражданина, в отношении которого ранее возбуждались дела по статье «Содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».