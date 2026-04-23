23 апреля, 17:00

Пенсионерку из Запорожской области приговорили к 14 годам колонии за донаты ВСУ

Запорожский областной суд приговорил жительницу села Любимовка 1960 года рождения к 14 годам лишения свободы. Её признали виновной по делу о государственной измене.

В Запорожье пенсионерку приговорили к 14 годам тюрьмы. Видео © Telegram/ Запорожский областной суд

По данным суда, с октября 2023 года по июнь 2024-го женщина переводила деньги на нужды ВСУ. Для этого она использовала украинское приложение и приобрела 102 военные облигации на сумму более 270 тысяч рублей.

«Гражданка РФ, испытывая неприязнь к действующей российской власти, с октября 2023 года по июнь 2024-го, используя украинское мобильное приложение «Дия», установленное на своем смартфоне, осуществляла финансирование, направленное на нужды ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо основного срока, суд назначил ей дополнительное ограничение свободы на один год. Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону.

Жителя Свердловской области приговорили в Курске к 19 годам за госизмену
Ранее Life.ru сообщал, что суд утвердил приговор бывшей сотруднице пермского оборонного предприятия, осуждённой за госизмену. Женщина признана виновной по статье 275 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Защита не смогла оспорить приговор.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ Запорожский областной суд

Полина Никифорова
