У подростка из Дагестана нашли архив переписки с сообщниками террористов

У подростка, задержанного в Дагестане по делу о подготовке убийств школьников, изъят архив переписок с предполагаемыми сообщниками из России, США и стран Европы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций», — сообщила Петренко.

В СК уточнили, что содержимое изъятых материалов сейчас изучается следователями в рамках уголовного дела.