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Регион
26 июня, 05:38

У подростка из Дагестана нашли архив переписки с сообщниками террористов

Обложка © СКР

Обложка © СКР

У подростка, задержанного в Дагестане по делу о подготовке убийств школьников, изъят архив переписок с предполагаемыми сообщниками из России, США и стран Европы. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«У задержанного изъят архив переписки с сообщниками из России, США и стран Европы, фото и видео подготовки и исполнения террористических акций», — сообщила Петренко.

В СК уточнили, что содержимое изъятых материалов сейчас изучается следователями в рамках уголовного дела.

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Ранее в Дагестане был задержан 17-летний подросток, которого следствие считает администратором международных сетевых сообществ, связанных с террористическими организациями. Ему вменяется подготовка нападений на школы и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. СК показал видео его допроса.

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Андрей Бражников
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