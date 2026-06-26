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26 июня, 05:31

«Хотели прославиться»: Готовивший массовые убийства подросток из Дагестана раскрыл мотив

Задержанный за подготовку массовых убийств подросток из Дагестана хотел славы

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Подросток, задержанный в Дагестане по делу о деятельности международного террористического сетевого сообщества, во время допроса рассказал о своей роли в организации и объяснил мотивы её создания. Следственный комитет опубликовал видео допроса несовершеннолетнего.

На записи молодой человек утверждает, что занимал руководящую позицию в международном сетевом сообществе террористической направленности. По его словам, он отвечал за администрирование структуры, координировал её деятельность и поддерживал связь с участниками. Во время беседы со следователями подросток также признал свою причастность к противоправной деятельности как в России, так и за её пределами.

«Изначально (организация — прим. Life.ru) была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться», — сказал он.

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Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Дагестане 17-летнего подростка, которого следствие считает организатором и администратором крупного международного интернет-сообщества, признанного в России террористическим. Действия фигуранта координировались украинскими спецслужбами. Следователи полагают, что он занимался вербовкой несовершеннолетних для подготовки нападений на образовательные учреждения, совершения терактов и рассылки ложных сообщений о минировании.

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Милена Скрипальщикова
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