«Позвоните маме!»: ФСБ задержала пособника Киева, готовившего взрыв в суде Мариуполя

ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе — у входа в учреждение задержан россиянин, готовивший взрыв по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина с самодельным взрывным устройством был повален на землю оперативниками. В момент задержания он несколько раз хриплым голосом промолвил: «Позвоните маме! Ну позвоните маме!»

По информации ФСБ, злоумышленник действовал по указанию Киева. Силовики изъяли взрывное устройство, его мощность и иные детали не раскрываются. Ведётся следствие, фигуранту грозит уголовное дело по статье о терроризме.

Ранее ФСБ России сообщила, что в трёх российских регионах — Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее — были задержаны трое граждан, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов. Установлено, что задержанные планировали совершить диверсии в отношении российских военнослужащих, волонтёрской организации, оказывающей помощь участникам СВО, а также против объектов транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.