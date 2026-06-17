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Регион
17 июня, 04:59

Сотрудники ФСБ задержали в трёх регионах РФ пособников Киева, готовивших теракты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее сотрудники ФСБ задержали троих пособников украинских спецслужб, планировавших теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтёрской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов», — уточнили в ЦОС.

Противоправная деятельность была вовремя пресечена сотрудниками ФСБ. У задержанных изъято самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества, а также самодельные зажигательные устройства. В телефонах террористов обнаружена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых терактов.

Против задержанных возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205) и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена). ФСБ предупреждает, что Киев продолжает вербовать исполнителей терактов.

Агент Киева, задержанный в Чите за госизмену, прибыл из-за границы
Агент Киева, задержанный в Чите за госизмену, прибыл из-за границы

Ране сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность жительницы Крыма, которая собирала разведывательные данные для СБУ. Задержанной оказалась 57-летняя гражданка России, уроженка ЛНР. По версии следствия, вербовка женщины произошла во время пересечения украинско-польской границы. Кураторы из зарубежных спецслужб поставили перед ней четкую задачу: отслеживать функционирование научных и образовательных организаций на полуострове, а также в ЛНР.

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Алена Пенчугина
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