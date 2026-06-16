Агент Киева, задержанный в Чите за госизмену, прибыл из-за границы

Мужчина, задержанный по подозрению в госизмене, прибыл в Россию из-за рубежа по заданию украинских спецслужб для организации диверсий, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на региональные правоохранительные органы. Ранее Управление ФСБ России по Забайкальскому краю информировало о задержании в Чите лица, завербованного украинскими спецслужбами для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.

«Задержанный за госизмену мужчина прибыл в Россию, легализовался. Для прикрытия устроился на работу», — сказал собеседник агентства.

Задержанный, 1987 года рождения, как выяснилось, прошел спецподготовку для сбора и передачи противнику информации о критически важных объектах региона. Ему инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ) и прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

А ранее в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили покушение на военнослужащего Минобороны. По данным спецслужб, злоумышленник действовал по заданию украинских кураторов.