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16 июня, 08:51

ФСБ задержала в Крыму шпионку, работавшую на спецслужбы Украины

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность жительницы Крыма, которая собирала разведывательные данные для СБУ. Подозреваемую оперативно задержали по месту проживания.

Задержанной оказалась 57-летняя гражданка России, уроженка ЛНР. По версии следствия, вербовка женщины произошла во время пересечения украинско-польской границы.

Кураторы из зарубежных спецслужб поставили перед ней четкую задачу: отслеживать функционирование научных и образовательных организаций на полуострове, а также в ЛНР. Обладая доступом к закрытой информации по роду своей профессиональной деятельности, подозреваемая систематически передавала сведения противнику.

Фигурантку удалось выявить в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сейчас с женщиной работают следователи, которые устанавливают все эпизоды преступной работы на иностранную разведку.

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Ранее в ФСБ отчитались о разоблачении крупномасштабной операции западных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Иностранные операторы, как утверждает ведомство, таким способом собирали информацию, прослушивали переговоры и вели аудио- и видеоконтроль обстановки. По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, а спецслужба также опубликовала видеозапись с офисами зарубежных IT-компаний, чьи ресурсы могли задействоваться в этой операции.

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Оксана Попова
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