ФСБ задержала в Крыму шпионку, работавшую на спецслужбы Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность жительницы Крыма, которая собирала разведывательные данные для СБУ. Подозреваемую оперативно задержали по месту проживания.

Задержанной оказалась 57-летняя гражданка России, уроженка ЛНР. По версии следствия, вербовка женщины произошла во время пересечения украинско-польской границы.

Кураторы из зарубежных спецслужб поставили перед ней четкую задачу: отслеживать функционирование научных и образовательных организаций на полуострове, а также в ЛНР. Обладая доступом к закрытой информации по роду своей профессиональной деятельности, подозреваемая систематически передавала сведения противнику.

Фигурантку удалось выявить в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Сейчас с женщиной работают следователи, которые устанавливают все эпизоды преступной работы на иностранную разведку.