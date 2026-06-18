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18 июня, 02:33

ФСБ задержала на Сахалине подозреваемого в финансировании терроризма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

На Сахалине сотрудники УФСБ задержали уроженца одной из бывшего СССР. Его подозревают в финансировании международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, задержанный нашёл в интернете банковские реквизиты запрещённой структуры и неоднократно переводил туда деньги.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности в форме финансирования. Суд принял решение арестовать обвиняемого.

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Ранее воронежец Рагим Фараджов* получил 12 лет колонии строгого режима за вовлечение людей, в том числе двух дочерей, в деятельность международной террористической организации. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей.

* Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Виталий Приходько
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