ФСБ предотвратила теракт в колонии Ульяновской области

Сотрудники ФСБ и ФСИН сорвали террористический акт в исправительном учреждении Ульяновской области. Попытку нападения готовил заключенный, разделяющий идеологию запрещенной международной террористической организации.

Злоумышленник 1985 года рождения планировал реализовать задуманное во время празднования Курбан-байрама. Целью радикально настроенного арестанта было совершение убийств сотрудников исправительной колонии.

Оперативники пресекли преступные намерения фигуранта на стадии приготовления. В ведомстве подчеркнули, что «пострадавших и нанесения имущественного ущерба не допущено».

Спецслужбы провели оперативные мероприятия, благодаря которым удалось ликвидировать угрозу до перехода к активным действиям. Сейчас устанавливаются все обстоятельства подготовки атаки.

Ранее ФСБ предотвратила попытку подрыва железной дороги при прохождении поезда в Новороссийске. Задержан гражданин России 1993 года рождения, которого завербовали украинские спецслужбы. Куратор поставил ему задачу подорвать рельсы, по которым идут как пассажирские, так и грузовые поезда, чтобы добиться максимального числа погибших среди мирных граждан и заодно полностью парализовать работу станции. Сейчас агент СБУ арестован.