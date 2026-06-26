В Дагестане задержан подросток-администратор международной террористической сети

Сотрудники ФСБ, МВД и СК задержали в Дагестане 17-летнего подростка, которого следствие считает создателем и администратором крупного международного интернет-сообщества, признанного в России террористическим. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



По версии спецслужбы, деятельность фигуранта координировали украинские спецслужбы. Подростка подозревают в вербовке несовершеннолетних для подготовки нападений на школы, терактов и ложных сообщений о минировании.

Как заявили в ФСБ, задержанный может быть причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в десяти регионах России. Также их преступная сеть распространялась на США и страны Европы. Все предполагаемые исполнители уже задержаны, а сообщники из России, США и стран Европы установлены.

В Следственном комитете сообщили, что подростку предъявлено обвинение в приготовлении к убийству школьников. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, во время допроса он признал причастность к подготовке нападения на школу в Домодедове, которое удалось предотвратить.

Ранее ФСБ России сообщила, что в трёх российских регионах — Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее — были задержаны трое граждан, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке терактов. Установлено, что задержанные планировали совершить диверсии в отношении российских военнослужащих, волонтёрской организации, оказывающей помощь участникам СВО, а также против объектов транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.