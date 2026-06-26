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26 июня, 05:24

СК показал допрос подростка, причастного к подготовке массовых убийств в школах

Обложка © СК России

Обложка © СК России

СК показал видео допроса 17-летнего администратора сетевых сообществ, задержанного за подготовку массовых убийств в Московской области. Подростку предъявлено обвинение в приготовлении к бойне в школах, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Видео © СК России

По данным следствия, 17-летний молодой человек, задержанный в Республике Дагестан совместно с ФСБ и МВД, являлся создателем и администратором сетевых сообществ, признанных террористическими на территории России. Ему предъявлено обвинение по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Следствие утверждает, что его деятельность была связана с вербовкой подростков и подготовкой атак на образовательные учреждения и объекты инфраструктуры.

В СК также сообщили о выявлении связей с соучастниками из других стран и упомянули, что деятельность группы распространялась на Россию, США и Европу, включая случаи поджогов и ложных сообщений о минировании. На допрсе подросток во всё сознался. У него изъяты материалы переписки и контент, связанный с подготовкой и координацией действий. Он заключён под стражу, расследование продолжается.

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Андрей Бражников
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