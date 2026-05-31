Террористы из «Крокуса» должны были стать смертниками

Террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, изначально отводилась роль смертников, однако за день до теракта куратор велел им ехать на границу с Украиной. Об этом пишет ТАСС.

«21 марта 2024 года находящийся за рубежом куратор прислал боевикам голосовое сообщение, в котором указал, что «они ещё ему нужны, что пока умирать рано» и после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» им необходимо будет уехать в Киев, то есть на территорию Украины, где «при встрече с украинскими ребятами они получат за свою работу», то есть за совершённый теракт, по 1 млн рублей каждый. Именно по этой причине после нападения они целенаправленно поехали в направлении Украины», — сказано в материалах.

Кроме того, по указанию куратора боевики частично покрасили свои автоматы в жёлтый цвет. По их собственному мнению, это было сделано для того, «чтобы имитировать, подчеркнуть причастность Украины к теракту».

Ранее суд в Тверской области оправдал старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова. Его обвиняли в халатности из-за того, что он не провёл профилактические мероприятия в отношении двух будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», а также владельца дома в регионе. Хозяин дома, как установил суд, фиктивно прописал в своём жилище ряд лиц, включая братьев Аминчона* и Диловара Исломовых*, которые позже стали фигурантами дела о теракте. Владельца дома признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации и приговорили к штрафам. Однако от большинства выплат его освободили в связи с истечением сроков давности.

