Суд оправдал участкового по делу о регистрации исполнителей теракта в «Крокусе»

Суд в Тверской области оправдал старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова. Его обвиняли в халатности из-за того, что он не провёл профилактические мероприятия в отношении двух будущих фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле», а также владельца дома в регионе, передаёт РИА «Новости».

Хозяин дома, как установил суд, фиктивно прописал в своём жилище ряд лиц, включая братьев Аминчона* и Диловара Исломовых*, которые позже стали фигурантами дела о теракте. Владельца дома признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации и приговорили к штрафам. Однако от большинства выплат его освободили в связи с истечением сроков давности.

Следствие считало, что Петухов не принял мер к пресечению нарушений миграционного законодательства, не проинформировал миграционный пункт о возможной фиктивной регистрации и даже принял незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении хозяина дома. Из-за этого, по версии обвинения, фиктивно зарегистрированные лица получили возможность участвовать в совершении теракта.

Однако суд не нашёл прямой связи между исполнением полицейским своих обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту. В действиях обвиняемого нет состава преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Халатность».

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, но апелляционная инстанция в конце апреля оставила его в силе.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга