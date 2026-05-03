Исполнители теракта в «Крокусе» вели прямую трансляцию для кураторов

Напавшие на «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске постоянно находились на связи с организаторами теракта за границей. Об этом рассказал ТАСС участник судебного процесса по делу террористов.

По данным собеседника агентства, один из фигурантов Мухаммадсобир Файзов* включил камеру мобильного прямо во время расстрела посетителей. Он сопровождал происходящее радикальными выкриками.

Все члены запрещённой в РФ организации «Вилаят Хорасан**» (входит в структуру ИГИЛ**) в онлайн-режиме отчитывались перед кураторами. Отчёт представлял собой видеозаписи, сделанные на телефоны.

В материалах дела отмечается, что за терактом, унёсшим жизни 149 человек, стоят украинские спецслужбы. Именно они названы заказчиками.

Когда боевики покидали Москву, двое из них написали координатору под псевдонимом Сайфулло* о выполненной задаче. В ответ тот сообщил, что за атакой стоит госструктура Украины, и приказал двигаться к границе.

Согласно показаниям одного из исполнителей, по пути в Киев им должны были передать дальнейшие инструкции. За свою работу каждому пообещали по одному миллиону рублей.

Злоумышленникам заявили, что для них подготовлен безопасный коридор по украинской территории. Требовалось лишь успеть пересечь линию госграницы. Однако российские силовики задержали террористов в Брянской области.

Координатор Сайфулло* объявлен в розыск. Он находится за пределами России.

