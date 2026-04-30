В Подмосковье горят бани фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Обложка © Life.ru
В Подмосковье загорелось здание заброшенных бань. Объект принадлежал фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Пожар произошёл на Путилковском шоссе, дом 26. Горит неэксплуатируемое одноэтажное здание бывшей бани. На месте работают пожарные.
Алишер Касимов*, которому принадлежал объект, осуждён на 22,5 года колонии. Он сдавал квартиру исполнителям теракта. После его ареста в марте 2024 года закрылись его кафе «Чайхона» и расположенная рядом баня.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.