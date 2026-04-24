Женщина, заселившая в хостел террористов «Крокуса», ранее была судима

Управляющая хостелом, где проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», ранее была судима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

«Женщина в апреле 2007 года была приговорена к 15 годам колонии. Её признали виновной в подстрекательстве и пособничестве к одному убийству и подстрекательстве к другому, а также в трёх эпизодах мошенничества», — следует из документов.

Фигурантка вышла на свободу условно-досрочно в апреле 2018 года.

Ранее сообщалось, что суд в Москве осудил управляющую хостелом, где проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Её признали виновной в нарушении миграционных требований. По версии обвинения, управляющая не уведомила уполномоченные органы о заселении иностранных граждан, которые не имели права на временное проживание в России. Суд назначил женщине наказание в виде трёх лет лишения свободы. Дополнительно ей запрещено в течение двух лет работать в сфере гостиничных услуг.