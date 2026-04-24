Осуждена управляющая хостелом, в котором жили исполнители теракта в «Крокусе»

Суд в Москве вынес приговор управляющей апарт-отеля в столице, где проживали исполнители теракта в «Крокус Сити Холле». Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы, ей вменяют нарушение миграционных требований.

Речь идёт о мини-гостинице, расположенной на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Следствие установило, что там останавливались Далерджон Мирзоев* и Мухаммадсобир Файзов*. По версии обвинения, управляющая не уведомила уполномоченные органы о заселении иностранных граждан, которые не имели права на временное проживание в России.

Суд назначил женщине наказание в виде трёх лет лишения свободы. Дополнительно ей запрещено в течение двух лет работать в сфере гостиничных услуг. До приговора она находилась под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса», действовавшие при поддержке зарубежных кураторов, изначально планировали атаковать одну из башен делового центра «Москва-Сити». Но в итоге они отказались от этой идеи и выбрали концертный зал в Красногорске.

