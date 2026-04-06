ФСИН опровергла слухи о попытке суицида поставщика оружия палачам из «Крокуса»

В ФСИН назвали ложной информацию о попытке самоубийства фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джабраила Аушева*. Соответствующее опровержение ведомство дало телеканалу «Звезда».

Сегодня, 6 апреля, без признаков жизни обнаружили другого осуждённого по этому делу — Якубджони Юсуфзоду*, которого признали пособником террористов. Первоначально в СМИ появились сообщения о двух погибших. Но Аушев*, как уточнили во ФСИН, не предпринимал попыток суицида.

Аушеву* предъявили обвинения в пособничестве терроризму. Также его признали виновным в незаконном обороте и сбыте оружия в составе организованной группы. Вместе с другим фигурантом дела Хусеном Медовым* его доставили из Ингушетии в Москву, где оба активно сотрудничали со следствием.

Ранее стало известно, что Аушев* дважды пытался покончить с собой. Первая попытка произошла ещё в прошлом году. После неё Аушева* перевели в психиатрическое отделение. Вторая попытка случилась буквально на днях, и его удалось спасти с большим трудом.

Напомним, 12 марта 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.

