Подельник террористов из «Крокуса» покончил с собой в «Матросской тишине»

В столичном следственном изоляторе «Матросская тишина» произошёл инцидент с участием одного из фигурантов громкого уголовного дела о нападении на «Крокус Сити Холл». 37-летний Юсуфзода Якубджони* совершил попытку самоубийства, которая закончилась летальным исходом, пишет SHOT. Сейчас ГУ ФСИН по Москве проводит проверку.

Всё произошло в ночное время. Сотрудники учреждения обнаружили мужчину в тяжёлом состоянии и оперативно вызвали медицинскую помощь. Несмотря на усилия врачей, которые несколько часов боролись за жизнь заключённого, спасти его не удалось.

Юсуфзода* был в числе группы пособников, причастных к кровавым событиям в подмосковном концертном зале: он перечислял денежные средства для оплаты проживания непосредственных исполнителей атаки. Часть средств была перечислена уже после нападения 22 марта 2024 года.

Он был задержан 25 марта 2024 года во время рейда «Нелегал», при задержании оказал сопротивление полиции и пытался скрыться. Позже следствие установило его связи с радикальными исламистскими взглядами. В марте 2026 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Якубджони Юсуфзоду* к пожизненному лишению свободы по статье «террористический акт» (пособничество).

Напомним, 12 марта 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.