Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали жалобы на приговор

Защита фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» пытается оспорить вынесенный судом приговор. Апелляционные жалобы уже поданы и приняты к рассмотрению.

Как сообщил источник, знакомый с ходом процесса, сразу несколько участников дела решили обжаловать вердикт. При этом, кто именно из осуждённых подал жалобы, пока не уточняется.

«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Ожидается, что суд в ближайшее время приступит к рассмотрению поступивших обращений.

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки для исполнителей, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.