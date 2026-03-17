Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 04:12

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» подали жалобы на приговор

Обложка © Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

Защита фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» пытается оспорить вынесенный судом приговор. Апелляционные жалобы уже поданы и приняты к рассмотрению.

Как сообщил источник, знакомый с ходом процесса, сразу несколько участников дела решили обжаловать вердикт. При этом, кто именно из осуждённых подал жалобы, пока не уточняется.

«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Ожидается, что суд в ближайшее время приступит к рассмотрению поступивших обращений.

Пострадавшая при теракте в «Крокусе» умерла после двух лет терапии

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд вынес жёсткий приговор по делу о теракте в «Крокусе». Пятнадцать фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки для исполнителей, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar