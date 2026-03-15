Пострадавшая при теракте в «Крокусе» умерла после двух лет терапии

Пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле» Наталья Скисова скончалась спустя почти два года после трагедии. Об этом сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

По словам юристки, 42-летняя женщина умерла накануне. Всё это время она проходила длительное лечение из-за тяжёлого повреждения, полученного во время атаки террористов.

«Вчера скончалась ещё одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», — рассказала Айвар ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, что один из тяжелораненых при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Мужчина проходил длительный и тяжёлый курс лечения, а также мучился от проблем с психикой.