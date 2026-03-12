Один из тяжелораненых в «Крокусе» покончил с собой после длительного лечения

Один из тяжелораненых при теракте в «Крокус сити холле» весной 2024 года покончил с собой, сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье. По словам юриста, мужчина проходил долгое и непростое лечение, имел проблемы с психикой и мучился от проблем со сном.

«Не менее ста человек до сих пор посещают психологов, многие жертвы теракта нуждаются в специализированной помощи. Реабилитация необходима тем, кто был свидетелем жестоких расправ», — добавил собеседник ТАСС.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо боевиков ворвались в «Крокус сити холл» и открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», после чего устроили поджог. Погибло 149 человек, ещё 609 пострадали. По делу проходят 19 фигурантов, в том числе 13 непосредственных участников. Обвинение запросило для всех пожизненные сроки и потребовало лишить российского гражданства родственников одного из террористов. Ожидается, что приговор огласят 12 марта.