Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 07:15

Один из тяжелораненых в «Крокусе» покончил с собой после длительного лечения

Теракт в «Крокусе». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Теракт в «Крокусе». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Один из тяжелораненых при теракте в «Крокус сити холле» весной 2024 года покончил с собой, сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье. По словам юриста, мужчина проходил долгое и непростое лечение, имел проблемы с психикой и мучился от проблем со сном.

«Не менее ста человек до сих пор посещают психологов, многие жертвы теракта нуждаются в специализированной помощи. Реабилитация необходима тем, кто был свидетелем жестоких расправ», — добавил собеседник ТАСС.

Потерпевшие в «Крокусе» не поверили сухим извинениям террористов в суде
Потерпевшие в «Крокусе» не поверили сухим извинениям террористов в суде

Напомним, 22 марта 2024 года четверо боевиков ворвались в «Крокус сити холл» и открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», после чего устроили поджог. Погибло 149 человек, ещё 609 пострадали. По делу проходят 19 фигурантов, в том числе 13 непосредственных участников. Обвинение запросило для всех пожизненные сроки и потребовало лишить российского гражданства родственников одного из террористов. Ожидается, что приговор огласят 12 марта.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar