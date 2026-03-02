Потерпевшие в «Крокусе» не поверили сухим извинениям террористов в суде

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» выступили с последним словом в суде. Их короткая фраза возмутила, кто пережил трагедию. Исполнители не стали произносить развёрнутых речей, ограничившись дежурной формальностью. Потерпевший Иван Поморен поделился с Life.ru своими впечатлениями от услышанного в зале заседаний.

«Касательно исполнителей теракта, никаких слов раскаяния, глубоких искренних я не услышал. Это фигурные дежурные слова: «Мы приносим извинения». Люди просто не отдают отчёт полноценно содеянному», — рассказал потерпевший.

Выживший в теракте в «Крокусе» рассказал о последнем слове убийц. Видео © Life.ru

По его мнению, такое поведение доказывает, что подсудимые не осознают масштабов трагедии. Он настаивает, что наказание для них не может быть смягчено. Мужчина добавил, что подобное неискреннее раскаяние не может служить основанием для смягчения наказания, поскольку извинениями перед родными и близкими невозможно исправить содеянное.