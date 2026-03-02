Потерпевшие в «Крокусе» не поверили сухим извинениям террористов в суде
Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» выступили с последним словом в суде. Их короткая фраза возмутила, кто пережил трагедию. Исполнители не стали произносить развёрнутых речей, ограничившись дежурной формальностью. Потерпевший Иван Поморен поделился с Life.ru своими впечатлениями от услышанного в зале заседаний.
«Касательно исполнителей теракта, никаких слов раскаяния, глубоких искренних я не услышал. Это фигурные дежурные слова: «Мы приносим извинения». Люди просто не отдают отчёт полноценно содеянному», — рассказал потерпевший.
Выживший в теракте в «Крокусе» рассказал о последнем слове убийц. Видео © Life.ru
По его мнению, такое поведение доказывает, что подсудимые не осознают масштабов трагедии. Он настаивает, что наказание для них не может быть смягчено. Мужчина добавил, что подобное неискреннее раскаяние не может служить основанием для смягчения наказания, поскольку извинениями перед родными и близкими невозможно исправить содеянное.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года: четверо боевиков открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник» и подожгли здание. Жертвами трагедии стали 150 человек, 609 пострадали. В рамках дела проходят 19 человек, из которых 13 обвиняются в непосредственном участии в теракте, а шестеро — в содействии терроризму. Недавно гособвинение запросило для всех обвиняемых пожизненные сроки, а также потребовало лишить гражданства родственников исполнителя теракта. Второй Западный окружной военный суд сегодня огласит приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 12 марта.
