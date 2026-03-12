Пособники террористов из «Крокуса» получили пожизненные сроки

Помимо непосредственных исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле», к пожизненному лишению свободы приговорили 11 сообщников боевиков. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Вынесение приговора пособникам террористов из «Крокуса». Видео © Life.ru

Наиболее суровую меру наказания получили: Шахромджон Гадоев*, Зубайдулло Исмоилов*, Хусейн Хамидов*, Мустаким Солиев*, Умеджон Солиев* (доставили оружие и патроны исполнителям);

Мухаммад Шарипзода*, Якубджони Юсуфзода*, Назримад Лутфуллои*, Джумахон Курбонов* (переводили деньги, потраченные на подготовку к теракту);

Хусен Медов* и Джабраил Аушев* (переделали охолощённое оружие в боевое, после чего его использовали боевики).

Кроме того, суд вынес приговор Исроилу Диловару* и Аминчону Исломовым*, которые предоставили террористам автомобиль и квартиру, — по 19 лет 11 месяцев лишения свободы. А Алишев Касимов*, давший боевикам свой «Рено Логан», получил 22 года 10 месяцев.

Напомним, 12 марта Второй западный окружной военный суд огласил приговор в отношении исполнителей теракта в подмосковном «Крокус сити холле» весной 2024 года. Как и требовало обвинение, боевики получили максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы. Их признали виновным в совершении теракта, участии в террористической организации и иных преступлениях.

