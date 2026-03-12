Сегодня, 12 марта 2026 года, во Втором западном окружном военном суде началось оглашение приговора по громкому делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Процесс стартовал в 11:00 и проходит в открытом режиме — присутствовать могут журналисты, потерпевшие и все желающие.

Началось вынесение приговора террористам из «Крокуса». Видео © Life.ru

Теракт произошёл 22 марта 2024 года: четверо вооружённых террористов ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли беспорядочную стрельбу по посетителям, применили зажигательную смесь и подожгли здание. В результате погибли 149 человек (включая шестерых детей), более 600 получили ранения различной степени тяжести. Здание концертного зала было почти полностью уничтожено пожаром.

Началось вынесение приговора террористам из «Крокуса». Видео © Life.ru

На скамье подсудимых — 19 фигурантов, включая непосредственных исполнителей и соучастников. Четверо прямых исполнителей: Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Муродали Рачабализода*. Остальные 15 человек — пособники: поставщики оружия, арендаторы жилья для террористов, продавцы автомобилей, финансировавшие подготовку.

В ходе прений сторон государственный обвинитель запросил максимально суровое наказание: пожизненное лишение свободы для 15 подсудимых, включая всех четверых исполнителей. Для остальных четверых прокурор просил сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Обвинение настаивает, что вина всех фигурантов полностью доказана.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.