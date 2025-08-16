Деньги ждали за границей: Террорист из «Крокуса» раскрыл, кто выделял средства на расправу

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» подтвердил на допросе, что заказчиком преступления выступала украинская государственная структура. После атаки террористы рассчитывали получить деньги в Киеве, но были задержаны в Брянской области. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Показания обвиняемого Рачабализоды* С. М., согласно которым в ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в г. Киеве с ними должны рассчитаться за совершенное преступление», — говорится в материалах.

Именно поэтому после атаки в «Крокусе» группа двигалась в сторону украинской границы. Однако их путь завершился в Брянской области, где силовики задержали террористов. Следствие продолжает устанавливать детали подготовки теракта и связи обвиняемых с зарубежными структурами.

Ранее сообщалось, что приказ о нападении на «Крокус Сити Холл» террористы получили от куратора, находившегося за границей. Сигнал под псевдонимом «Сайфулло» поступил по телефону в 19:45, и уже через 15 минут началась атака. Для подготовки теракта использовались восемь банковских счетов, открытых в Москве, Екатеринбурге и других регионах. Часть из них принадлежала Назримаду Лутфуллои*, Хусейну Хамидову*, Джумазону Курбанову* и Якубджону Юсуфзоде*. Эти счета активно применялись для перевода денег и координации действий группы.