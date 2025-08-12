Фигуранты дела о теракте в Крокусе использовали восемь банковских счетов

В рамках расследования нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» выявлено, что соучастники исполнителей теракта при подготовке использовали как минимум восемь банковских счетов. Информация об этом содержится в материалах дела, с которыми ознакомились РИА «Новости».

Для финансирования и координации террористической деятельности использовались счета, принадлежащие нескольким фигурантам. В частности, установлены четыре счёта Назримада Лутфуллои*, открытые в Москве в апреле 2023 года, и два счёта Хусейна Хамидова*, зарегистрированные в Екатеринбурге ещё в 2016 году. Кроме того, были задействованы счета Джумазона Курбанова* и Якубджони Юсуфзоды*, последний из которых использовался с февраля 2024 года.

Следствие отмечает, что на счёт Юсуфзоды* в период с 14 по 22 марта 2024 года поступила сумма в размере 367 860 рублей, часть средств была переведена исполнителям теракта Шамсидину Фаридуни* и Далерджону Мирзоеву* непосредственно после совершения ими преступления.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подали три дополнительных гражданских иска на общую сумму в 1,6 миллиона рублей. Заявленные требования касаются возмещения ущерба здоровью и морального вреда. Напомним, по делу уже предъявлялись иски на сумму не менее 68 миллионов рублей, включая компенсации за физический, моральный и материальный ущерб.