12 августа, 02:22

По делу о теракте в Крокусе заявлены три дополнительных иска на 1,6 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Три дополнительных гражданских иска на сумму 1,6 миллиона рублей поданы потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников судебного разбирательства.

Как уточнил собеседник агентства, заявленные требования касаются возмещения ущерба здоровью и морального вреда. Ранее по делу уже предъявлялись иски на сумму не менее 68 миллионов рублей, включая компенсации за физический, моральный и материальный ущерб.

А ранее стало известно, что организаторы концерта группы «Пикник» не уведомили заранее полицию Красногорска о выступлении в «Крокус Сити Холле». Несмотря на это, инспектор с кинологом обошли территорию и составили акт. Кроме того, два полицейских наладили сотрудничество с охраной.

