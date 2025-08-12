По делу о теракте в Крокусе заявлены три дополнительных иска на 1,6 млн рублей

Три дополнительных гражданских иска на сумму 1,6 миллиона рублей поданы потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников судебного разбирательства.

Как уточнил собеседник агентства, заявленные требования касаются возмещения ущерба здоровью и морального вреда. Ранее по делу уже предъявлялись иски на сумму не менее 68 миллионов рублей, включая компенсации за физический, моральный и материальный ущерб.