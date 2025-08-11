Встреча Путина и Трампа
11 августа, 10:23

Осуждённый житель Магадана призывал к терактам как в Крокусе

Обложка © ТАСС / VASILY PRUDNIKOV

Житель Магадана получил 5,5 года колонии за пропаганду терроризма в соцсетях. Как сообщили в правоохранительных органах, мужчина публично оправдывал деятельность запрещённых в России украинских террористических группировок, а также призывал к повторению терактов, подобных нападению на «Крокус сити холл».

Ранее пресс-служба УФСБ по Магаданской области информировала, что Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор местному жителю за публикации, оправдывающие терроризм. В ходе следствия установили, что осуждённый размещал в интернете материалы, в которых выражал поддержку террористическим актам на территории России и высказывал угрозы в адрес отдельных российских общественных деятелей. Оперативники Пограничного управления ФСБ задержали его в марте, пишет РИА «Новости».

По данным собеседника агентства, 41-летний магаданец был признан виновным в распространении информации, восхваляющей действия террористических организаций, а также в призывах к повторению трагедии в «Крокус сити холле».

Напомним, теракт в подмосковном концертном зале произошёл 22 марта 2024 года. Вооружённые нападавшие открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Следственный комитет сообщал о 149 погибших, одном пропавшем без вести и 609 пострадавших. Материальный ущерб оценили в 6 миллиардов рублей.

Следствие установило финансовые связи между фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
В настоящее время по делу проходят 19 обвиняемых, 13 из которых обвиняются в терроризме, остальные – в пособничестве. На них также поданы гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 миллионов рублей. Рассмотрение дела продолжается во Втором западном окружном военном суде. Известно, что боевики планировали скрыться на территории Украины, а организаторы теракта действовали в интересах Киева.

Никита Никонов
