Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах Киева

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске действовали в интересах высшего руководства Украины. Об этом говорится в материалах дела.

Как известно из документов, Беков* А. И. и Хикматов* А. М., которые скрываются за границей действовали в интересах властей Киева. С лета 2023 года, по версии следователей, именно они начали подготовку исполнителей: инструктировали, вовлекали новых участников, а также курировали планы по атакам в Москве и Каспийске. В последнем случае трагедии удалось избежать.

Члены группы присягнули на верность запрещённой в России террористической структуре «Вилаят Хорасан»**. Её приверженцев, как утверждается, намеренно подбирали для участия в подготовке атак. С ноября 2023 года до марта 2024-го, утверждают следователи, Беков*, Хикматов* и ещё несколько неустановленных организаторов, фигурирующих под псевдонимами Сайфулло и Ахи, выбрали «Крокус» в качестве цели. Сделано это было, как сказано в материалах, за денежное вознаграждение.