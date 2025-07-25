Организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах Киева
ТАСС: Организаторы теракта в Крокусе действовали в интересах Киева
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Исполнители теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске действовали в интересах высшего руководства Украины. Об этом говорится в материалах дела.
Как известно из документов, Беков* А. И. и Хикматов* А. М., которые скрываются за границей действовали в интересах властей Киева. С лета 2023 года, по версии следователей, именно они начали подготовку исполнителей: инструктировали, вовлекали новых участников, а также курировали планы по атакам в Москве и Каспийске. В последнем случае трагедии удалось избежать.
Члены группы присягнули на верность запрещённой в России террористической структуре «Вилаят Хорасан»**. Её приверженцев, как утверждается, намеренно подбирали для участия в подготовке атак. С ноября 2023 года до марта 2024-го, утверждают следователи, Беков*, Хикматов* и ещё несколько неустановленных организаторов, фигурирующих под псевдонимами Сайфулло и Ахи, выбрали «Крокус» в качестве цели. Сделано это было, как сказано в материалах, за денежное вознаграждение.
Ранее исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» признали вменяемыми. Экспертиза установила, что в момент совершения преступления они не имели психических расстройств и отдавали отчёт своим действиям. Обвиняемые попросили закрыть уголовное дело или рассмотреть в иных обстоятельствах.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Четверо вооружённых боевиков напали на зрителей перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь, а затем подожгли здание. 23 июня 2025 года СК РФ завершил расследование трагедии. В результате теракта погибло 149 человек, 609 получили ранения, один пропал без вести. Ущерб достиг 6 млрд рублей.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещённая в России террористическая организация.