Обвиняемые в теракте в Крокусе попросили закрыть уголовное дело

Четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» потребовали прекратить уголовное преследование. Об этом сообщается в материалах суда.

«В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые и их защитники заявили следующие ходатайства: Солиев — о рассмотрении уголовного дела коллегией из трёх судей, Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. — о прекращении уголовного преследования, а Лутфуллои, Медов и Исломовы — о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей», — говорится в документе.