Обвиняемые в теракте в Крокусе попросили закрыть уголовное дело
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Четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» потребовали прекратить уголовное преследование. Об этом сообщается в материалах суда.
«В ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые и их защитники заявили следующие ходатайства: Солиев — о рассмотрении уголовного дела коллегией из трёх судей, Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов И. — о прекращении уголовного преследования, а Лутфуллои, Медов и Исломовы — о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей», — говорится в документе.
Второй Западный окружной военный суд приступил к предварительным слушаниям по делу 19 фигурантов. Заседание проходит в закрытом режиме, а здание суда усиленно охраняется правоохранительными органами.
Ранее стало известно, что подготовка к совершению теракта велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Боевики проходили комплексную подготовку, а оружие для них поступило с территории Украины. Подозреваемые планировали скрыться в Киеве, где их ожидало вознаграждение в размере 1 миллиона рублей, но их поймали недалеко от границы. Расследование установило причастность украинских структур к организации этого преступления. Работа по уголовному делу, возбужденному после трагедии 22 марта 2024 года, была завершена властями 23 июня. Сегодня фигурантов доставили в суд на слушание.