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21 июля, 11:11

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» доставили из СИЗО в военный суд

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

В подмосковном Красногорске из СИЗО во Второй Западный окружной военный суд доставлены 19 исполнителей и соучастников террористического акта в столичном комплексе «Крокус сити холл». Сегодня начинаются предварительные слушания.

«Все фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокусе» доставлены в военный суд для их непосредственного участия в предварительных слушаниях, которые пройдут сегодня в закрытом режиме», — отметили в пресс-службе суда.

Уголовное дело рассмотрит коллегия из трёх судей. Всего в ходе расследования составлено свыше 470 томов, а также приложены результаты более 200 экспертиз. По итогам сегодняшнего заседания суд определит дату и место рассмотрения дела по существу.

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Ранее стало известно, что подготовка к совершению теракта велась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Боевики проходили комплексную подготовку, включавшую обучение обращению с огнестрельным оружием, изучение методов совершения терактов, работу со взрывными устройствами и отравляющими веществами. Оружие для совершения теракта было поставлено с украинской стороны. После атаки на «Крокус» преступники направлялись в Киев за вознаграждением в миллион рублей. Заказчиком выступила Украина. Расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», было официально завершено 23 июня текущего года.

Татьяна Миссуми
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