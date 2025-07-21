Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» доставили из СИЗО в военный суд

В подмосковном Красногорске из СИЗО во Второй Западный окружной военный суд доставлены 19 исполнителей и соучастников террористического акта в столичном комплексе «Крокус сити холл». Сегодня начинаются предварительные слушания.

«Все фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокусе» доставлены в военный суд для их непосредственного участия в предварительных слушаниях, которые пройдут сегодня в закрытом режиме», — отметили в пресс-службе суда.