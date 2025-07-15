«У папы долги»: 16-летний герой «Крокуса» так и не дождался обещанной квартиры
Спасавший людей в Крокусе Ислам Халилов так и не дождался обещанной квартиры
Ислам, спасший людей в «Крокусе». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
16-летний гардеробщик Ислам Халилов, который спасал людей из горящего «Крокуса» во время теракта, так и не дождался квартиры, которую ему обещали купить блогеры и меценаты. Сегодня молодой герой вынужден ютиться в двушке с родителями, сестрой и братом.
«Никто ничего не дарил. Честно говоря, мне лично никто и не обещал, я лишь читал про это в интернете», — признался собеседник RT.
Власти предоставили семье Ислама квартиру в Путилково по социальному найму с возможностью выкупа в ипотеку. Год назад они планировали взять ипотеку, но пока это не по силам. Парень отметил, что уже привык к тесноте и считает это нормой. Однако решение квартирного вопроса остаётся главной целью семьи, поэтому он вынужден подрабатывать администратором в компьютерном клубе.
К слову, после трагедии семье оплатили поездку в Мекку, но они не могут поехать из-за долгов отца. По словам Ислама, его отец давал машину людям, которые наездили штрафов на 300–400 тысяч рублей. Сейчас семья пытается погасить их. В настоящее время герой заканчивает школу и планирует поступать в вуз на специальность международные отношения.
Напомним, вечером 22 марта 2024 года несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник». Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив всё бензином. Работавший там гардеробщиком Ислам Халилов помогал с эвакуацией и вывел из заполненного дымом здания свыше 100 человек. Президент России Владимир Путин наградил медалями Ислама и других подросток, спасавших людей.