«У папы долги»: 16-летний герой «Крокуса» так и не дождался обещанной квартиры

16-летний гардеробщик Ислам Халилов, который спасал людей из горящего «Крокуса» во время теракта, так и не дождался квартиры, которую ему обещали купить блогеры и меценаты. Сегодня молодой герой вынужден ютиться в двушке с родителями, сестрой и братом.

«Никто ничего не дарил. Честно говоря, мне лично никто и не обещал, я лишь читал про это в интернете», — признался собеседник RT.

Власти предоставили семье Ислама квартиру в Путилково по социальному найму с возможностью выкупа в ипотеку. Год назад они планировали взять ипотеку, но пока это не по силам. Парень отметил, что уже привык к тесноте и считает это нормой. Однако решение квартирного вопроса остаётся главной целью семьи, поэтому он вынужден подрабатывать администратором в компьютерном клубе.