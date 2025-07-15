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15 июля, 14:20

«У папы долги»: 16-летний герой «Крокуса» так и не дождался обещанной квартиры

Спасавший людей в Крокусе Ислам Халилов так и не дождался обещанной квартиры

Ислам, спасший людей в «Крокусе». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Ислам, спасший людей в «Крокусе». Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

16-летний гардеробщик Ислам Халилов, который спасал людей из горящего «Крокуса» во время теракта, так и не дождался квартиры, которую ему обещали купить блогеры и меценаты. Сегодня молодой герой вынужден ютиться в двушке с родителями, сестрой и братом.

«Никто ничего не дарил. Честно говоря, мне лично никто и не обещал, я лишь читал про это в интернете», — признался собеседник RT.

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Обещанного 3 года ждут: Спасший людей герой «Крокуса» так и не получил квартиру от «щедрых благодетелей»

Власти предоставили семье Ислама квартиру в Путилково по социальному найму с возможностью выкупа в ипотеку. Год назад они планировали взять ипотеку, но пока это не по силам. Парень отметил, что уже привык к тесноте и считает это нормой. Однако решение квартирного вопроса остаётся главной целью семьи, поэтому он вынужден подрабатывать администратором в компьютерном клубе.

К слову, после трагедии семье оплатили поездку в Мекку, но они не могут поехать из-за долгов отца. По словам Ислама, его отец давал машину людям, которые наездили штрафов на 300–400 тысяч рублей. Сейчас семья пытается погасить их. В настоящее время герой заканчивает школу и планирует поступать в вуз на специальность международные отношения.

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Школьнику-гардеробщику из "Крокуса" вручили медаль мусульман за спасение 100 человек при теракте

Напомним, вечером 22 марта 2024 года несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник». Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив всё бензином. Работавший там гардеробщиком Ислам Халилов помогал с эвакуацией и вывел из заполненного дымом здания свыше 100 человек. Президент России Владимир Путин наградил медалями Ислама и других подросток, спасавших людей.

Борис Эльфанд
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