Обещанного 3 года ждут: Спасший людей герой «Крокуса» так и не получил квартиру от «щедрых благодетелей»

16-летний Ислам Халилов, гардеробщик из концертного зала «Крокус Сити Холл», который спас более ста человек во время теракта, до сих пор не получил обещанную квартиру. Несмотря на то, что мальчик был награждён медалью «За спасение погибавших» и получил возможность встретиться с игроками футбольного клуба «Спартак», инфлюэнсеры и меценаты, обещавшие помочь с жильём, так и не выполнили своих обязательств. На ситуацию обратил внимание Mash.

Ислам, который с 14 лет вынужден был работать, чтобы помогать семье, сейчас живёт с родителями, бабушкой, братом и сестрой в двухкомнатной квартире на окраине подмосковного Путилково. Это жильё было предоставлено семье временно уже после теракта. Несмотря на обещания блогеров и общественников, семья Халиловых до сих пор не получила обещанную квартиру.

После теракта Ислам стал героем, получил награду и даже смог поиграть с любимой футбольной командой. Теперь он мечтает стать профессиональным футболистом. Однако ситуация с жильём остаётся нерешённой, что вызывает вопросы о выполнении обещаний, данных в момент всеобщего внимания к его подвигу.