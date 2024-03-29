Школьнику-гардеробщику из "Крокуса" вручили медаль мусульман за спасение 100 человек при теракте Школьнику Исламу Халилову вручили медаль мусульман за его подвиг в "Крокусе" 29 марта, 11:42 Исламу Халилову вручили медаль за подвиг в "Крокус сити холле". Обложка © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

В Московской соборной мечети вручили медаль мусульман России "За заслуги" школьнику Исламу Хилилову, который вывел около ста человек из подмосковного "Крокус сити холла", куда ворвались вооружённые террористы. Кадрами делится агентство "Москва".

Исламу Халилову вручили медаль за подвиг в "Крокус сити холле". Обложка © АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Также сегодня мусульмане Подмосковья помолились о пострадавших и почтили память погибших возле "Крокуса". На молебен приехали председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов и имамы Красногорска, уточняет телеканал "360". Муфтий напомнил, что представители ислама жёстко осуждают теракт.

"Это очень тяжёлая трагедия для всех вне зависимости от вероисповедания. Во всех наших мечетях пройдут поминальные молитвы. Мы покажем, что мы все вместе", — подчеркнул Аббясов.

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в "Крокус сити холле" и устроили пожар. 15-летний Ислам Халилов, который подрабатывал в гардеробе, вывел из задымлённого здания на улицу более 100 человек. Он направлял потоки людей и руководил эвакуацией. Ислам покинул помещение последним, когда посетителей "Крокуса" рядом с ним уже не осталось.

Авторы Татьяна Миссуми