Турецко-афганский след: Стали известны новые подробности о теракте в «Крокус Сити Холле»

Подготовка боевиков для совершения теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» осуществлялась с июня 2023 года на территории Турции и Афганистана. Согласно документам, с которыми ознакомился ТАСС, Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидокрами Муродали Рачабализода* проходили обучение террористической деятельности в Турции с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года.

В ходе подготовки боевики получили навыки обращения с огнестрельным оружием, изучили способы совершения терактов, правила работы со взрывными устройствами и отравляющими веществами. Программа обучения включала также психологическую подготовку.

Из документов следует, что организаторами был разработан детальный план, включавший несколько этапов: обучение исполнителей, выбор цели, доставку оружия и поиск пособников, которые могли обеспечить жильём, транспортом и другими необходимыми средствами. Мухаммадсобир Файзов* был назначен старшим группы и выполнял функции связующего звена между организаторами и исполнителями.

Отдельно отмечается, что Саидокрами Рачабализода* по указанию руководителей прошёл дополнительное обучение в Афганистане, куда попал по поддельным документам через Пакистан.

Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» планируется на июль, хотя конкретная дата пока не установлена. Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы 95 семей пострадавших, сообщил, что материалы уголовного дела уже направлены во 2-й Западный окружной военный суд.