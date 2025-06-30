Только один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном

Шамсидин Фаридуни*, признанный исполнителем теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», единственный из четверых обвиняемых, кто полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Это следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Обвиняемому 26 лет, он дал показания, в которых подтвердил свою причастность. В то же время трое других подозреваемых — Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев* — хоть и признали обвинения, раскаяния не выразили.

Напомним, что чудовищный по масштабу и жестокости теракт в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Группа из четырёх вооружённых лиц осуществила нападение, открыв стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник», после чего был совершён поджог здания. Ранее Мосгорсуд продлил арест террористам на четыре месяца.